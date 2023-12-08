تسلسلٌ تاريخيّ.. هذه أبرز محطات القضية الفلسطينيّة

مرت القضية الفلسطينية بمراحل مفصلية عبر التاريخ، حيث شكل الاحتلال الإسرائيلي نقطة تحوّل للبلد العربي خلال قرن من الزمان.

وتتضمن القائمة التالية أبرز التواريخ التي ارتبطت بقضية فلسطين، وآخرها عملية "طوفان الأقصى" التي ردت بها المقاومة بشكل نوعي على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

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أبرز محطات القضية الفلسطينية:

* ما قبل إنشاء إسرائيل:

- 1917: احتلال بريطانيا لفلسطين وصدور وعد بلفور الشهير.

- 1920: منح مؤتمر سان ريمو بريطانيا حق الإنتداب على فلسطين.

- 1930 - 1935: شنت حركة "الكف الأسود" بقيادة عز الدين القسام أول عملية مسلحة ضد الوجود اليهودي.

- 1936 - 1939: إندلاع الثورة العربية في فلسطين.

- 1947: الأمم المتحدة تُصدر قراراً بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.

* ما بعد إنشاء إسرائيل:

- 1948: إسرائيل تُعلن نشأتها بعد إنتهاء الإنتداب البريطاني.

- 1964: إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.

- 1967: إسرائيل تحتلّ القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وسيناء المصرية.

- 1974: جامعة الدول العربية تعترف بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

- 1987: إندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الأولى.

- 1993: السلطة الفلسطينية وإسرائيل توقعان إتفاق أوسلو للسلام.

- 2000: إندلا إنتفاضة الأقصى.

- 2002: إسرائيل تبني جداراً عازلاً في الضفة الغربية.

- 2004: وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

- 2006: حركة "حماس" تفوز في الإنتخابات التشريعية وتُشكل الحكومة.

- 2007: "حماس" تُقصي حركة "فتح" من غزة وتفرض سيطرتها على القطاع.

- 2012: إنضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.

- 2017: حركتا "فتح" و "حماسط توقعان على إتفاق مصالحة في القاهرة.

- 2018: الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

- 2023: بدء مرحلة جديدة من المقاومة عبر عملية "طوفان الأقصى". (الخليج أونلاين)