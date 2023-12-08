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استشهاد 6 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:41
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 6 فلسطينيين خلال مداهمة في مخيم الفارعة قرب بلدة طوباس شمال شرقي نابلس بالضفة الغربية، الجمعة.

ونشرت الوزارة أسماء الشهداء الستة، ومن بينهم طفل عمره 14 عاما، بينما أكبر القتلى يبلغ من العمر 36 عاما.
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ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إنه "يتحقق" من التقارير الفلسطينية.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بالتوازي مع الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مراسلتها، أن "قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم الفارعة" صباح الجمعة، و"لاحقا دفعت بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من المباني، مما أدى لاندلاع مواجهات، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات".
المصدر: الحرة
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