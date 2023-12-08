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عربي-دولي

صحيفة تُفجّر مفاجأة... إسرائيل قصفت جنودها بالطائرات!

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:56
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ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بالخطأ منزلا تحصن فيه جنود إسرائيليون في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عم مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

وبحسب الصحيفة وقع الحادث عندما طلبت القوات البرية الدعم الجوي ضد مقاتلي حركة "حماس" الذين رصدتهم في مكان قريب، واستجاب سلاح الطيران للطلب، لافتة إلى أنه وبسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، فقد هاجموا المبنى الذي يتواجد فيه الجنود.
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ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: يجري التحقيق في الحادث وسيتم عرض المعلومات على عائلات الجنود القتلى ومن ثم الجمهور". (روسيا اليوم)
 
 
 
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