الانتخابات الرئاسية الروسية في آذار.. وبوتين يعلن ترشحه

حدّدت اللجنة المركزية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية الروسية حيث ستجري أيام 15 و16 و17 من شهر آذار المقبل.

وقد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية خلال التصويت الذي بدأته رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا. وأشارت بامفيلوفا إلى أن هذا الشكل أصبح بالفعل أمرا تقليديا بالنسبة للنظام الانتخابي الروسي، وأضافت أن أول مرة تم استخدام هذه الصيغة، كان أثناء الوباء لضمان سلامة المواطنين.

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وكانت بامفيلوفا قد قالت في وقت سابق إن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس، مشددة على أهمية هذه الانتخابات.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.



وأضافت الوكالة أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين، عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا. (روسيا اليوم + سكاي نيوز)