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إسرائيل تستخرج جثة "القتيل الخطأ" بعد ظهور معلومات جديدة

Lebanon 24
08-12-2023 | 07:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن استخراج جثة يوفال كاستلمان، الذي قُتل بالخطأ على يدّ جندي إسرائيلي خارج الخدمة بموقع هجوم في القدس، الأسبوع الماضي.

وأكد الجيش أنه اتخذ الخطوة من أجل تشريح الجثة في إطار التحقيق الجاري، بعد ظهور "معلومات جديدة" لم يكشف عنها.
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وكانت جثة كاستلمان دفنت بعد الحادث من دون تشريح. (سكاي نيوز)
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