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عربي-دولي

مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية لتحريره... هذه هويّته

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:10
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها لقي حتفه في اشتباكات اندلعت إثر محاولة إسرائيلية لإطلاق سراحه.

وأوضحت الكتائب في حسابها على "تليغرام" أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، وأحبطوا محاولتها لإطلاق سراح الجندي الأسير، فيما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على موقع الاشتباك.
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وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، ومقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما. (العربية)
 
 
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