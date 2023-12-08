هل يحضر البابا فرنسيس إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام" بعد عام؟

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه سيدعو البابا فرنسيس الى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام دو باري" المقرر بعد عام بالضبط، أي في الثامن من كانون الاول 2024.



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ورداً على سؤال عن احتمال حضور البابا، قال ماكرون خلال مقابلة مع قناة" فرانس 2": "آمل ذلك، في أي حال سندعوه"، مضيفا "سيتم توجيه الدعوة. ولكن ليس من حقي أن أجيب بالنيابة عنه".