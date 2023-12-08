Advertisement

عربي-دولي

هل يحضر البابا فرنسيس إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام" بعد عام؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1138985-638376453866734605.jpg
Doc-P-1138985-638376453866734605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه سيدعو البابا فرنسيس الى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام دو باري" المقرر بعد عام بالضبط، أي في الثامن من كانون الاول 2024.
ورداً على سؤال عن احتمال حضور البابا، قال ماكرون خلال مقابلة مع قناة" فرانس 2": "آمل ذلك، في أي حال سندعوه"، مضيفا "سيتم توجيه الدعوة. ولكن ليس من حقي أن أجيب بالنيابة عنه".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:23 | 2023-12-08
10:45 | 2023-12-08
10:06 | 2023-12-08
10:00 | 2023-12-08
09:17 | 2023-12-08
09:00 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24