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بالصورة... سقوط صواريخ في البحر قبالة تل أبيب

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:31
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن سقوط صواريخ في البحر المتوسط قبالة مدينة تل أبيب لم يسبقها إطلاق صافرات الإنذار.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه سمعت أصوات انفجارات في بلدة غوش دان الواقعة ضمن محيط مدينة تل أبيب، بسبب سقوط صاروخين في البحر المتوسط، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تفعَّل المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
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وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن "رجال الإطفاء والإنقاذ في غوش دان أكدوا استعدادهم لأي طوارئ في البلدة، حيث أوضحوا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة"، على حد قولها. (سبوتنيك)
 
 
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