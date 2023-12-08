Advertisement

عربي-دولي

استهداف مقرّ الأمن الوطني العراقي بـ"مقذوفات صاروخية"

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1138996-638376476957182077.jpg
Doc-P-1138996-638376476957182077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض مقرّ جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة في بغداد لاعتداء من "مجاميع خارجة عن القانون"، وفق ما أفادت "العربية".

وقال الجهاز إن قذائف صاروخية أوقعت أضرارا مادية، متعهدا بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال التخريبية وتقديمهم للعدالة.
Advertisement

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى هجوم صاروخي استهدف محيطها.


وقد أعلن المتحدث باسم السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أنها تعرضت لهجوم بصاروخين فجر اليوم من دون وقوع ضحايا أو إصابات. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:23 | 2023-12-08
10:45 | 2023-12-08
10:06 | 2023-12-08
10:00 | 2023-12-08
09:17 | 2023-12-08
09:00 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24