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تعرّض مقرّ جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة في بغداد لاعتداء من "مجاميع خارجة عن القانون"، وفق ما أفادت "العربية".وقال الجهاز إن قذائف صاروخية أوقعت أضرارا مادية، متعهدا بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال التخريبية وتقديمهم للعدالة.يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى هجوم صاروخي استهدف محيطها.وقد أعلن المتحدث باسم السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أنها تعرضت لهجوم بصاروخين فجر اليوم من دون وقوع ضحايا أو إصابات. (العربية)