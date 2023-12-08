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عربي-دولي

اشتهر بإنسانيته.. "القاضي الرحيم" يعلن إصابته بمرض خبيث ويطلب الدعاء من متابعيه (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2023 | 09:17
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أعلن القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو الملقب بـ"القاضي الرحيم" إصابته بسرطان البنكرياس.
 
 
وفي فيديو نشره عبر فيسبوك، طلب القاضي من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي الدعاء له.
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وأوضح أنه احتفل مؤخرا بعيد ميلاده السابع والثمانين، وقال: "عيد ميلادي الأخير كان مختلفا، لأنني كنت أشعر بالتعب، وخضعت للفحص الطبي، ولم يكن تقرير الطبيب جيدا، لقد تم تشخيصي بسرطان البنكرياس، وهو مرض خبيث".

وأشار إلى خضوعه للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء الرائعين، منوها أنه يدعو الله أن يرشدهم لإيجاد العلاج المناسب له، لأنه مستعد لمحاربة السرطان قدر المستطاع.
 
 




وأكد فرانك كابريو أنه يحتاج إلى دعوات الجميع، التي يؤمن أنها ستكون سلاحا قويا في مواجهته للمرض إلى جانب العلاج، قائلا: "مجرد معرفتي أنكم تفكرون بي يعني لي الكثير، شكرا لرسائلكم السابقة ودعمكم وحبكم، ولا تنسوا أن تدعو لي، سأقدر ذلك".

واشتهر القاضي فرانك كابريو ببرنامجه "Caught in Providence"، حيث يستمع إلى قضايا الأشخاص الحقيقيين في محكمة بروفيدانس البلدية، ويصدر أحكاما مخففة يراعي خلالها ظروفهم الإنسانية، ما جعل الجمهور يمنحه لقب "القاضي الرحيم". (روسيا اليوم)

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