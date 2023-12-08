بجامعة في غزة.. جيش العدو الإسرائيلي يعثر على أسلحة وبنى تحتية لحماس

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن قواته قصفت أمس الخميس، مجمعات تحتوي على بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" بجامعة الأزهر في منطقة الرمال بقطاع غزة.



وقد عثرت القوات الإسرائيلية داخل حرم الجامعة على نفق تحت الأرض يمتد من ساحة الجامعة وصولا إلى مدرسة تبعد عنها كيلومترا واحدا، كما تم العثور على العديد من الوسائل القتالية من صنف العبوات الناسفة، وقطع القذائف الصاروخية، والقاذفات، ومنظومات تشغيل المتفجرات وشتى الوسائل التكنولوجية التي تم تحويلها إلى التحقيق الاستخباراتي، وفقا لبيان الجيش.

לוחמי צה"ל מגדוד ההנדסה במילואים 749 מצוות קרב החטיבתי של ביסל"ח השמידו אתמול מבנים ובהם תשתיות טרור ששימשו לפעילות צבאית של החמאס באוניברסיטת "אל-אזהר" שבשכונת רימאל ברצועת עזה >> pic.twitter.com/if97AbciSl — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 8, 2023 Advertisement

وأضاف البيان "أن جميع النتائج التي عثر عليها في الميدان تثبت أن حركة حماس استغلت مبنى الجامعة لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية".



وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، داهمت قواتنا غرفة عمليات استطلاع تابعة للحركة في محيط مستشفى الشاطئ، حيث تم العثور في غرفة العمليات على حوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي والعشرات من الكاميرات، وفي محيط غرفة العمليات تم العثور على فتحة نفق قتالي، وموقع قنص ومزاغل "فتحات" لإطلاق النار.