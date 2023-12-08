بجامعة في غزة.. جيش العدو الإسرائيلي يعثر على أسلحة وبنى تحتية لحماس

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن قواته قصفت أمس الخميس، مجمعات تحتوي على بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" بجامعة الأزهر في منطقة الرمال بقطاع غزة.
وقد عثرت القوات الإسرائيلية داخل حرم الجامعة على نفق تحت الأرض يمتد من ساحة الجامعة وصولا إلى مدرسة تبعد عنها كيلومترا واحدا، كما تم العثور على العديد من الوسائل القتالية من صنف العبوات الناسفة، وقطع القذائف الصاروخية، والقاذفات، ومنظومات تشغيل المتفجرات وشتى الوسائل التكنولوجية التي تم تحويلها إلى التحقيق الاستخباراتي، وفقا لبيان الجيش.
وأضاف البيان "أن جميع النتائج التي عثر عليها في الميدان تثبت أن حركة حماس استغلت مبنى الجامعة لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، داهمت قواتنا غرفة عمليات استطلاع تابعة للحركة في محيط مستشفى الشاطئ، حيث تم العثور في غرفة العمليات على حوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي والعشرات من الكاميرات، وفي محيط غرفة العمليات تم العثور على فتحة نفق قتالي، وموقع قنص ومزاغل "فتحات" لإطلاق النار.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير قواته لـ450 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. (روسيا اليوم)