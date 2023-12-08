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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يضيف قياديين كبيرين في "حماس" على لائحة الإرهاب

Lebanon 24
08-12-2023 | 10:06
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أضاف الاتحاد الأوروبي قياديين كبيرين في حركة حماس إلى اللائحة السوداء للإرهاب، وربطهما مباشرة بهجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل.

وأعلنت بروكسل إضافة كل من قائد الجناح العسكري لحماس محمد ضيف ونائبه مروان عيسى، إلى قائمة العقوبات.
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وأضافت أن "الشخصين يخضعان لتجميد أموالهما وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما".

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، فإن إدراجهما على اللائحة يأتي ردا على هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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