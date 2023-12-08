"كتائب القسام": مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا

أعلنت "كتائب القسام"، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على جميع أنحاء قطاع غزة.





وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو".

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