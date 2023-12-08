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"كتائب القسام": مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا

Lebanon 24
08-12-2023 | 11:23
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أعلنت "كتائب القسام"، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على جميع أنحاء قطاع غزة.


وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو".
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