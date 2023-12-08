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عربي-دولي

مسؤول أميركي عن هجوم السفارة في بغداد: أكبر مما كان يُعتقد!

Lebanon 24
08-12-2023 | 13:20
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أعلن مسؤول عسكري أميركي أن حوالى 7 قذائف مورتر سقطت في مجمع السفارة الأميركية في بغداد خلال هجوم وقع في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما يكشف أن الهجوم كان "أكبر بكثير مما كان يعتقد"، وفقا لـ"رويترز".


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وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة جدا لكن من دون وقوع إصابات.


كذلك، قال مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة" إن وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تقيم الهجوم بالصواريخ الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد.
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