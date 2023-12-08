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عربي-دولي
"تل أبيب تحترق".. فيديو مثير لصاروخٍ فلسطينيّ يُنشر لأول مرة
Lebanon 24
08-12-2023
|
13:22
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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، مقطع فيديو تحت عنوان "تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر" باللغتين العربية والعبرية، عرضت فيه عدداً من التجهيزات العسكرية للكتائب ويظهر إدخال منظومة صواريخ جديدة إلى الخدمة في معركة طوفان الأقصى.
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وأظهر الفيديو مجموعة من مقاومي القسام وهم يجهزون صاروخاً جديداً من طراز "M90"، بعيد المدى، ويلاحظ أنّه تمت تسميته بصاروخ "المقادمة M90".
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان: تل أبيب تحترق.. و #القدس ستتحرر✌#الميادين #طوفان_الأقصى #كتائب_القسام pic.twitter.com/1ApcqOFn2I
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 8, 2023
وكشف مقاتلو القسام الغطاء عن عشرات الصواريخ الحديثة في أرض زراعية، وذلك بعد 63 يوماً على الحرب.
ويحمل الصاروخ اسم الشهيد إبراهيم المقادمة، أحد أبرز قادة حماس، ومن مؤسسي الجناح العسكري للحركة، علماً أنّه استشهد في العام 2003.
ويأتي مقطع الفيديو الذي نشرته القسام بعد إعلان المقاومة قصف تل أبيب بضربات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين للمرة الثالثة خلال ساعات.
وكانت القسام أطلقت في العام 2012 صاروخ "M75" محلي الصنع، وهو أول صواريخ حماس بعيدة المدى، وقد سُمِّي بـM75 نسبة للقيادي إبراهيم المقادمة.
وأُطلق صاروخ "M75" عام 2012 رداً على اغتيال قائد أركان كتائب القسام الشهيد أحمد الجعبري، ويبلغ مداه من 75 إلى 80 كيلومتراً، ويعد أول صاروخ يُطلق على مطار بن غوريون.
(الميادين نت)
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