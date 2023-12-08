"فيتو" أميركي يُفشل مجلس الأمن في تبنّي مشروع قرار وقف النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد "فيتو" أميركي.





وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجّه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لها منذ عقود.

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