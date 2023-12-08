Advertisement

عربي-دولي

إدارة بايدن تطلب الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل

Lebanon 24
08-12-2023 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1139122-638376749261726617.jpg
Doc-P-1139122-638376749261726617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول أميركي حالي وآخر سابق لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" لإسرائيل.

وأوضح المصدران أن الهدف من الصفقة، استخدامها من جانب إسرائيل في قتال حركة حماس في قطاع غزة المدمر.
Advertisement

ويأتي الطلب في غمرة مطالب متزايدة بوقف الحرب، تعارضها واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة فتحت جسراً جوياً لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.

والأربعاء أعلنت إسرائيل استقبال الطائرة رقم 200 في الجسر الجوي الأميركي لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 46 ألفا، في القصف الإسرائيلي على القطاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:04 | 2023-12-08
17:31 | 2023-12-08
16:22 | 2023-12-08
16:00 | 2023-12-08
15:48 | 2023-12-08
15:35 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24