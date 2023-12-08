إدارة بايدن تطلب الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل

Advertisement

وأوضح المصدران أن الهدف من الصفقة، استخدامها من جانب إسرائيل في قتال حركة حماس في قطاع غزة المدمر.ويأتي الطلب في غمرة مطالب متزايدة بوقف الحرب، تعارضها واشنطن.وكانت الولايات المتحدة فتحت جسراً جوياً لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.والأربعاء أعلنت إسرائيل استقبال الطائرة رقم 200 في الجسر الجوي الأميركي لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 46 ألفا، في القصف الإسرائيلي على القطاع.