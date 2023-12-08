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عربي-دولي

كم بلغ عدد الأميركيين الداعمين لموقف بايدن من الحرب على غزّة؟ إستطلاع للرأي يكشف الحقيقة

Lebanon 24
08-12-2023 | 17:31
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أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن "نحو ثلث الأميركيين فقط يدعمون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأميركي جو بايدن مع حرب الاحتلال على قطاع غزة حيث قدمت واشنطن الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل".
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وأجرى الاستطلاع معهد "بيو" للأبحاث ومقرّه واشنطن خلال الفترة من 27 تشرين الثاني إلى الثالث من كانون الأول وشارك فيه 5203 أشخاص من خلفيات سياسية وفئات عمرية مختلفة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو ثلث الأميركيين يوافقون على رد إدارة بايدن على الحرب في غزة بينما عبّرت نسبة 41 في المئة عن رفضها للموقف الأميركي أما نسبة 24 في المئة المتبقية فقد تردّدوا في طبيعة الموقف الذي يتبنونه.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن "عدم الرضا على طريقة بايدن ينتشر أكثر بين الفئات الشابة التي تقل أعمارهم عن 30 عاماً فلم تتجاوز نسبة الموافقين من هذه الفئة على موقف بايدن 19 في المئة".
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