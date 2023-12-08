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عربي-دولي

واشنطن دانت بشدّة الهجوم على سفارتها في بغداد

Lebanon 24
08-12-2023 | 18:04
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دانت الولايات المتحدة بشدّة الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، داعية بغداد إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحريّة في العراق تهدّد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".
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