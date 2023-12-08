حماس: موقف واشنطن لا أخلاقي ولا إنساني

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قال مسؤول كبير في حركة حماس في وقت متأخر أمس الجمعة أن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق: "عرقلة أميركا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".