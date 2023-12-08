هذا موعد نهاية الحرب على غزة.. مسؤول اسرائيلي يكشف

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كشف مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" أن تل ابيب تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.وقال المسؤول إن الجيش الإسرائيلي حقق تقدماً كبيراً في الجزء الشمالي من قطاع غزة، لكن العملية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، قد بدأت للتو.وتابع المسؤول ذاته أن الولايات المتحدة لا "تفرمل" إسرائيل أو تحدد موعدًا نهائيًا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.وذكر المسؤول أن الفجوة بين إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة الإسرائيلية تتعلق بالجدول الزمني وأن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل القتال المكثف بحلول نهاية ديسمبر، بينما تهدف إسرائيل إلى تحقيق ذلك مع نهاية يناير.وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في وضع حد للقتال في أسرع وقت وبأقل وخسائر ممكنة في صفوف المدنيين مع توفير مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة. (سكاي نيوز)