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عربي-دولي

مشروع قرار عربي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما يتضمنه

Lebanon 24
08-12-2023 | 23:12
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أعلن مصدر دبلوماسي لـ "سكاي نيوز عربية" ان المجموعة العربية تعمل على إعداد مشروع قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن قريبا.

ومن المرجح أن يتم طرح مشروع القرار بواسطة دولة الإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن فضلا عن دورها في المشاركة بصياغة مشروع القرار.
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ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الأفكار الأساسية في مشروع القرار الجديد هي المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مبرمج وتحت إشراف أممي.

وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أهمية تنفيذ اقتراح مندوبة الإمارات العربية المتحدة بدعوة أعضاء مجلس الأمن لزيارة معبر رفح أكانت بتنظيم من مجلس الأمن أو دونه.  

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مجموعة الدول العربية سوف تستمر في مواصلة طريقها لافتا إلى أن من الممكن أن تتقدم مصر بمشروع قرار جديد خلال الأيام القادمة.

وفد وزاري عربي في واشنطن
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه يتعين وقف القتال في غزة على الفور لكن الحكومات في أنحاء العالم لا تعتبر هذا أولوية فيما يبدو، مضيفا أنه يتعين وضع خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك قبل اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رفضت مجموعة من وزراء خارجية دول بالمنطقة مناقشة مستقبل غزة بالتفصيل، وقالوا إن التركيز يجب أن يظل منصبا على وقف القتال فورا في القطاع بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

وأضاف بن فرحان "رسالتنا متسقة وواضحة ومفادها أننا نعتقد أنه من الضروري تماما إنهاء القتال على الفور".  (سكاي نيوز)




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