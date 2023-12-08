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عربي-دولي
45 ألف قذيفة أميركية لدبابات ميركافا الإسرائيلية!
Lebanon 24
08-12-2023
|
23:16
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طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة، وفق ما كشف مسؤول أميركي حالي وآخر سابق .
وأفاد مسؤول أميركي وجوش بول، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية الأميركية تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان، تتعلق باستخدام أسلحة أميركية الصنع في الصراع.
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وقال بول: "عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يوما لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما (وزارة الخارجية) بإقرارها الآن"، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية، أنه كشأن سياسي "لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا".
500 مليون دولار
يأتي الطلب في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أميركية في الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني منذ الرد الإسرائيلي على هجوم مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول.
وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار وهو ليس جزءا من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار يتضمن تمويلا لأوكرانيا وإسرائيل.(العربية)
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