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عربي-دولي

"نحتفظ بحق الرد".. واشنطن تتهم هؤلاء بالوقوف وراء الهجمات ضد قواتها في العراق

Lebanon 24
08-12-2023 | 23:36
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عقب الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا، اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كتائب حزب الله في العراق وحركة النجباء بالوقوف خلف معظمها، وقال إن بلاده تحتفط بالحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في العراق.
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ودان أوستن خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ليل أمس الجمعة، الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد والقوات الأميركية في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة.

كما أكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم على أميركيين في المنطقة.

"نحتفظ بحق الرد"
وأوضح أوستن "نحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم ضد جماعتي كتائب حزب الله في العراق وحركة النجباء للتصدي للتهديدات والهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف. الهجمات التي يشنها المسلحون الذين تدعمهم إيران تقوض سيادة العراق واستقراره وتهدد سلامة المدنيين العراقيين وتعوق حملة هزيمة داعش".

وشدد أوستن خلال اتصاله برئيس وزراء العراق على أن "الهجمات ضد القوات الأميركية يجب أن تتوقف".

يذكر أن مجمع السفارة الأميركية في بغداد تعرض لقصف بحوالي 7 قذائف مورتر خلال هجوم وقع في وقت مبكر أمس الجمعة، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي.

وذكر المسؤول أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة جدا من دون وقوع إصابات.(العربية)


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