ليس حزب الله.. تقرير يكشف اداة طهران للتصعيد مع إسرائيل

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مع ازدياد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر على أهداف تقول إنها إسرائيلية أو أميركية، تتنامى المخاوف من استغلال إيران النزاع من أجل توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل في الشرق الأوسط، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.وتعتبر إيران أن جماعة الحوثيين الذين يعملون كوكلاء لديها قد يكونون "الأكثر ملائمة لتوسيع نطاق الحرب مع إسرائيل"، وهو ما أكده محللون مقربون من الحكومة الإيرانية، إذ أن قاعدة الحوثيين في اليمن تجعلهم في وضع مثالي لتصعيد القتال والضغط على إسرائيل لإنهاء حربها مع حماس في غزة.وتشير الصحيفة إلى أن المحللين اعتمدوا في تحليلاتهم إلى معلومات من اثنين من الإيرانيين الذين ينتمون للحرس الثوري الإيراني ولا يسمح لهم بالتحدث علنا.وقال المحللون إن الحوثيين هم "وكلاء إيران المختارون، لأنهم في اليمن قريبون بما يكفي من الممرات المائية الاستراتيجية للبحر الأحمر لتعطيل الشحن العالمي، وبعيدون بما يكفي عن إسرائيل لجعل الضربات الانتقامية صعبة".وأوضحوا أن الحوثيين "ليسوا متمسكين بديناميكيات السياسة المحلية" مثل حزب الله المدعوم من إيران أيضا.ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين أن معلوماتهم الاستخبارية تؤكد أن قادة إيران يدفعون للمليشيات الإقليمية لتكثيف هجماتهم على إسرائيل، مؤكدين أن هذه الهجمات تثير "القلق"، وهي ما دفعت إلى إنشاء وحدة خاصة للتهديدات القادمة من اليمن.المحلل السياسي في طهران، ناصر إيماني، قال للصحيفة إن "الحوثيين في اليمن سيشكلون تهديدا لإسرائيل على المدى الطويل أكثر من حماس أو حتى حزب الله".وأضاف للصحيفة أن "إيران تعتبرهم لاعبا رئيسيا وجزء من الاستراتيجية لمحور المقاومة".