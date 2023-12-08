Advertisement

عربي-دولي

شهر ثالث من الحرب في غزة.. واشنطن تمنع مجلس الأمن في وقف النار

Lebanon 24
08-12-2023 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1139193-638377018754060804.jpeg
Doc-P-1139193-638377018754060804.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهر ثالث من القتل والدمار ينتظر غزة، بعد الفيتو الأميركي الذي أفشل محاولة مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في القطاع المنكوب والمحاصر.

فقد أجهضت الولايات المتحدة مساء أمس أمل مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين والجرحى، الذين تكدسوا في جنوب القطاع المحاصر هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف.
Advertisement
ما أثار موجة انتقادات دولية وعربية واسعة ضد الموقف الأميركي.

وعبر أعضاء اللجنة الوزارية العربية في بيان، اليوم السبت، عن "امتعاضهم" من استخدام الفيتو الأميركي، مشددين على موقفهم الرافض لكافة عمليات التهجير القسري، ومؤكدين التصدي لها على كافة المستويات.

"إنها كارثة"
بدوره، دان سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تعطيل مشروع القرار الدولي، وقال عقب التصويت "إنها لكارثة أن يُمنع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته مرة أخرى.. ملايين الأرواح الفلسطينية باتت على المحك".
كما أضاف أمام مجلس الأمن عبر ترجمة رسمية "مجرمو الحرب أُمهلوا وقتا إضافيا لكي يمعنوا في المجزرة. إذا ما كنتم ضد الدمار وتشريد الشعب الفلسطيني يجب أن تقفوا ضد هذه الحرب. إذا دعمتم الحرب فأنتم تمكنونهم من ارتكاب جرائم الحرب".

خيارات أخرى
إلا أن منصور عاد وأوضح لاحقا في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن فشل التوصل لقرار وقف إطلاق النار ليس نهاية العالم، مؤكداً أن "أمام السلطة الفلسطينية خيارات عديدة أحدها مشروع قرار مصري في مجلس الأمن أيضاً، يدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح كل المعابر من أجل إدخال مستلزمات الحياة إلى غزة". وأضاف أن هذا القرار يتم التفاوض عليه منذ فترة، تحديدا قبل تجدد القتال في القطاع. ولفت إلى أنه في حال استخدم حق الفيتو مجددا، يمكن الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك، شدد فراس العجارمة رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع وقف النار. وحذر من أن " كل السيناريوهات باتت مفتوحة"، قائلاً "المنطقة كلها على فوهة بركان".
كما أردف "أتوقع بعد هذا الفشل أن تدخل أطراف جديدة في الصراع في المنطقة".

من جهته، قال المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن الجامعة ستواصل مساعديها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف رشدي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أنه "لا مجال لفتح الممرات الإنسانية أو المعابر، كل هذه جهود مقدرة ومفهومة من الناحية الإنسانية، لكنها لن تسهم في تغيير الوضع بشكل جذري، بدون هدنة".

تصويت ضد الإنسانية
وفي السياق نفسه، انتقدت منظمة أطباء بلا حدود استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ووصفته بأنه "تصويت ضد الإنسانية"، ويجعل أميركا "متواطئة في المذبحة" الجارية في القطاع.
وذكرت في بيان أن الفيتو الأميركي يتعارض مع القيم التي تقول الولايات المتحدة إنها تتبناها، ويبعث رسالة فحواها أن القانون الدولي الإنساني يمكن تطبيقه بشكل انتقائي وأن حياة بعض الأشخاص أقل أهمية من حياة آخرين.

كذلك، اعتبر مدير "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو، أن الموقف الأميركي أشبه بمشاركة في جرائم الحرب. وقال في بيان إن واشنطن تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية عبر استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة وإعطائها الغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي المطبق على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ومنذ انهيار الهدنة قبل أكثر من أسبوع بين إسرائيل وحماس، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية توغل بري في جنوب القطاع المكتظ بالسكان، ونفذت غارات جوية وحملات قصف عنيف على مدينة غزة، فضلا عن خان يونس حيث تعتقد أن عناصر الحركة يختبئون.

فيما ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، وفق آخر إحصاء صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-12-09
02:49 | 2023-12-09
02:41 | 2023-12-09
02:29 | 2023-12-09
02:21 | 2023-12-09
01:45 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24