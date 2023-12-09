الحرب على الأبواب في أميركا الجنوبية.. 4 دول حشدت جيوشها

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لا يبشر الوضع على الحدود بين فنزويلا وغويانا بالخير في ظل حشد 4 جيوش "فنزويلا، غويانا، الولايات المتحدة والبرازيل"، لقواتها في المنطقة في ظل الاستعدادات الفنزويلية من أجل السيطرة على إقليم متنازع عليه بعد القيام باستفتاء شعبي على ضمه.وأضاف المحللون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كرة الثلج تتدحرج بشدة نحو الذهاب للحرب وأن كل الأطراف تضع يديها على الزناد في انتظار خروج أول طلقة لبدء الحرب، وأن رغبة من حلفاء فنزويلا لإشغال الولايات المتحدة بحرب في الفناء الخلفي لها.مناورات أميركيةفقد أعلنت السفارة الأميركية في غويانا، الخميس الماضي، أنّ الولايات المتحدة ستجري مناورات عسكرية جوية في هذا البلد، في ظل توتر بين جورجتاون وكراكاس بشأن منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والمتنازع عليها.وقالت السفارة، في بيان: "بالتعاون مع قوات الدفاع في غويانا، ستجري القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (ساوث كوم) عمليات جوية في غويانا في 7 ديسمبر"، وأتى الإعلان عن المناورات غداة فقدان أثر مروحية عسكرية تابعة لغويانا في المنطقة الحدودية مع فنزويلا.وصعّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التوترات مع غويانا بشأن إيسيكويبو، إذ أصدر أمراًن الثلاثاء ببدء شركات النفط والمعادن المملوكة للدولة منح تراخيص التنقيب عن حقول نفطية في المنطقة.حشد الجيوشأرسل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قوات إلى الحدود مع غويانا استعدادًا للمطالبة بمساحة 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المعروفة باسم إيسيكويبو، وفقًا لصحيفة "إل باييس" الإسبانية.وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه تم إرسال عدد غير معروف من القوات الفنزويلية إلى بويرتو باريما في ولاية دلتا أماكورو. كما كشف مادورو عن خريطة جديدة لفنزويلا تتضمن المنطقة المتنازع عليها، بعد أن وافق 10.4 مليون ناخب فنزويلي على مثل هذه الخطوة في استفتاء أجري يوم الأحد.بدورها أعلنت غويانا عن تكثيفها الإجراءات الأمنية وإشراكها الجيش الأميركي لمساعدتها في حماية منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، واصفةً نوايا فنزويلا لمنح تراخيص التنقيب عن النفط في المنطقة بأنها "تهديد" لسلامة أراضيها.الحرب على الأبوابالمختص في شؤون الأمن القومي الأميركي، سكوت مورغان، يقول إن الحرب أصبحت ممكنة، وأن كرة الثلج تتدحرج بسرعة نحو بدء صراع في القارة اللاتينية، حيث اتخذ الرئيس مادورو بعض القرارات العسكرية والاقتصادية التي تنص على أن المنطقة المتنازع عليها هي بالفعل جزء من فنزويلا.وأضاف مورغان، أن الجميع الآن في انتظار الطلقة الأولى التي تطلقها القوات الفنزويلية المرابطة على الحدود في طريق سيطرتها على المنطقة المتنازع عليها، وبالطبع لن تقوم قوات غويانا البالغة 5 آلاف فرد من صد هجوم الجيش الفنزويي، ولكن الرهان سيكون على خشية كاراكاس من الدخول في صراع من الولايات المتحدة التي أعلنت عن بدء مناورات عسكرية مع غويانا، وجارتها الكبرى البرازيل التي نشرت وحدات عسكرية على طول حدودها مع الإقليم المتنازع عليه.وحول إمكانية التدخل الأميركي في حال اندلاع الحرب، يرى مورغان، أنه بالنظر إلى عدم رد إدارة بايدن على الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر، فإن التحليق الجوي ونشر القوات المسلحة هو إشارة جيدة من واشنطن، لكن مشاركة الجيش بشكل فعلي في حال بدء العمليات الفنزويلية هو غير مؤكد حتى الآن.(سكاي نيوز)