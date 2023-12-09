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عربي-دولي

فيديو مستفز لجندي إسرائيلي يُشعل غضبا.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
09-12-2023 | 01:39
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في فيديو مستفز، ظهر جندي إسرائيلي مقتحماً أحد محال الألعاب في مخيم جباليا بقطاع غزة، بعدما اجتاحته القوات الإسرائيلية.

وبدا الجندي فرحاً مبتهجاً يسخر من الفلسطينيين، وراح يحطم كل ما وقعت عليه يداه في المتجر الصغير.

كما راح يرمي الأغراض التي بقيت صامدة على الرفوف، ويحطم ما ظل منها سالماً، وهو يضحك متباهياً فخوراً.
 
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فيما انهالت الانتقادات على هذا التصرف المستفز، وأعرب آلاف المعلقين على منصة إكس عن امتعاضهم من الفيديو.

ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، يوم السابع من تشرين الأول الماضي، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما أثارت أكثر من أغنية ضجة واسعة على مواقع التواصل، إذ دعت إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني، أو حملت المدنيين حتى مسؤولية الحرب الضارية، بعدما روجت لها حسابات إسرائيلية رسمية أحيانا، ومؤثرين إسرائيليين أيضاً.(العربية)


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