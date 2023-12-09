فيديو مستفز لجندي إسرائيلي يُشعل غضبا.. شاهدوا ماذا فعل

في فيديو مستفز، ظهر جندي إسرائيلي مقتحماً أحد محال الألعاب في مخيم جباليا بقطاع غزة، بعدما اجتاحته القوات الإسرائيلية.



وبدا الجندي فرحاً مبتهجاً يسخر من الفلسطينيين، وراح يحطم كل ما وقعت عليه يداه في المتجر الصغير.



كما راح يرمي الأغراض التي بقيت صامدة على الرفوف، ويحطم ما ظل منها سالماً، وهو يضحك متباهياً فخوراً.

Israeli soldiers mocking and smashing the contents of a Palestinian shop in Jabalia Refugee Camp, north of Gaza City.

pic.twitter.com/uHsYnSDY7s — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) December 8, 2023 Advertisement

فيما انهالت الانتقادات على هذا التصرف المستفز، وأعرب آلاف المعلقين على منصة إكس عن امتعاضهم من الفيديو.



ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، يوم السابع من تشرين الأول الماضي، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.



كما أثارت أكثر من أغنية ضجة واسعة على مواقع التواصل، إذ دعت إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني، أو حملت المدنيين حتى مسؤولية الحرب الضارية، بعدما روجت لها حسابات إسرائيلية رسمية أحيانا، ومؤثرين إسرائيليين أيضاً.(العربية)





