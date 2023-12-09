الاحتفالات ألغيت.. الضفة الغربية تفقد زينتها في الميلاد

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كانت الضفة الغربية، خاصّة القدس وبيت لحم، تكتسي بحلّة من الأنوار والزينة والبهجة، وهي تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد، إلا أنها هذه السنة يعمّها الصّمت والكآبة وغياب الاحتفالات تحت وطأة عنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.ويتحدّث شهود عيان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن العقبات التي وضعها الجيش الإسرائيلي أمام حركة السكان إلى الكنائس، وما أصدره من أوامر بمنع التجمّعات والاحتفالات في الضفة بالكامل.ويتدفّق زوّار وسائحون، من الداخل والخارج، كل عام إلى القدس لزيارة كنيسة القيامة، وإلى بيت لحم لزيارة كنيسة المهد، وغيرهما من كنائس ومواقع مسيحيّة ترتبط عند المسيحيين بميلاد المسيح وحياته، وهو أمر أيضا كان مناسبة خصبة لإنعاش السياحة والاقتصاد في الضفة.اتفاق الجميعالصحفي الفلسطيني، جمال سالم، يُرجع قلّة الأعداد المتوقّع أن تحضر احتفالات أعياد الميلاد إلى "اتفاق بين الجميع" على ذلك، وليس فقط بسبب التحذيرات الإسرائيلية من إقامة أي احتفالات أو طقوس.ويضيف موضّحا: "هناك اتفاق بين الجميع أن الاحتفالات في الضفة ستلغى هذا العام، بسبب ما يحدث في غزة، كما أن ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين دفعتنا لفرض حظر تجوال على أنفسنا، والخروج من المنزل أصبح للضرورة فقط".صعوبة الاحتفالات الدينية لا ترتبط بالكنائس وأعياد الميلاد فحسب، فكما يقول سالم، فإنّ الوصول إلى المسجد الأقصى "بات مستحيلا، ومعظم المساجد هنا والكنائس من الصعب الوصول إليها، خاصة مع زيادة عدد الكمائن والحواجز بنسبة 20 بالمئة عمّا كانت عليه، واستمرار الاعتقالات التي زادت على 3500 شخص في الضفة (منذ 7 تشرين الأول الماضي)، وقُتل المئات".عام أشدّ قسوةلا تختلف شكاوى الشابة الفلسطينية، كريستين حنا، عن سالم كثيرا، إلا أنها في مقارنة بين الوضع هذا العام وأعوام سابقة، تقول: "حتى في أحلك الأوقات كنّا نذهب إلى الكنائس لإقامة الصلوات في أعياد الميلاد، لكن هذا العام هناك تشديدات وإجراءات تعسفية في الحواجز والكمائن جعلت الوصول للكنائس صعبا للغاية".ونتيجة الحرب في غزة "أبلغتنا الكنائس منذ شهر تقريبا بإلغاء الاحتفالات؛ تضامنا مع إخواننا في غزة، لكن نريد الوصول لها لإقامة الطقوس الدينية، ولا نتمكّن وسط الاقتحامات والاعتقالات المستمرّة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز)