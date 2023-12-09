18
o
بيروت
21
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الهجوم على خان يونس قد يكون الأعنف والأخير.. قادة إسرائيليون يلمحون
Lebanon 24
09-12-2023
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى جنوب قطاع غزة حيث يحتشد زهاء مليوني فلسطيني باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجيا.
وفيما يتوقع أن تستمر العمليات الحربية في الجنوب لأسابيع، لاسيما في مدينة خان يونس، ألمح كبار المسؤولين في القوات الإسرائيلية إلى أنها قد تكون الأخيرة.
Advertisement
آخر مرحلة
وقالوا خلف الكواليس سراً إن الهجوم على مدينة خان يونس، قد يكون الأكبر والأكثر تصعيداً في المرحلة الأخيرة من الهجوم البري، وفق ما نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية.
وفي حين قد لا تعني تلك التلميحات أن إسرائيل ستوافق بعد ذلك على وقف إطلاق النار، إلا أنه قد يفسر على أن القوات الإسرائيلية قد تقلص عملياتها لاحقاً.
إذ ربما يعتمد الجيش الإسرائيلي بعد ذلك استراتيجية تقوم على شن غارات أصغر على معاقل حماس باستخدام قوات متحركة، بدلاً من نشره فرقا مدرعة كاملة تحتل أجزاء من القطاع لأسابيع.
وكان مسؤول عسكري إسرائيلي كبير توقع انتهاء العملية العسكرية في خان يونس التي تشكل معقلاً لقادة حماس، بحسب الرواية الإسرائيلية، خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
تأتي تلك التصريحات فيما يتواصل القصف العنيف على غزة شمالاً وجنوباً. إذ تتواصل المواجهات في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات، بما يشمل عمليات برّية وقصفاً جوياً وبحرياً للجيش الإسرائيلي.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
07:52 | 2023-12-08
08/12/2023 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
Lebanon 24
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
02:02 | 2023-12-09
09/12/2023 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أعلن مسؤولٌ إسرائيليّ عن الحرب ضد "حزب الله"؟ إليكم ما سيحدث
Lebanon 24
ماذا أعلن مسؤولٌ إسرائيليّ عن الحرب ضد "حزب الله"؟ إليكم ما سيحدث
13:45 | 2023-12-08
08/12/2023 01:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
05:55 | 2023-12-08
08/12/2023 05:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
10:32 | 2023-12-08
08/12/2023 10:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:24 | 2023-12-09
حاول تهريب 40 ساعة باهظة الثمن عبر المطار! (صور)
05:09 | 2023-12-09
حادثة مروّعة.. هكذا تُوفي 3 أشخاص داخل مستشفى
04:54 | 2023-12-09
سجال بين غالانت وعائلات أسرى أمام منزله.. ستقتلهم
04:46 | 2023-12-09
7 قذائف مورتر سقطت على المجمع.. العراق يؤكد: سنلاحق المعتدين على السفارة الأميركية
04:44 | 2023-12-09
العدد كبير.. الجيش الاسرائيلي يحصي جرحاه
04:25 | 2023-12-09
"لا تتحدث علناً".. واشنطن تضع شرطا على المالكي لمنحه تأشيرة دخول وجدل واسع عبر مواقع التواصل
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
09/12/2023 12:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
09/12/2023 12:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
09/12/2023 12:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24