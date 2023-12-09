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عربي-دولي

بلينكن يلتقي وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.. اقامة دولة فلسطينية بند أساس

Lebanon 24
09-12-2023 | 02:41
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، لقاءه بوفد من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي من مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا والسلطة الفلسطينية لمناقشة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.
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وقال في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس": "لقد ناقشنا هدفنا المشترك المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل".
والجمعة، عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة فيصل بن فرحان بن، جلسة مباحثات رسمية مع بلينكن، في العاصمة واشنطن.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، الولايات المتحدة بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجددوا دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدوا أهمية "إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

وعبروا عن "رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية"، حسبما ذكرت "واس".
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