أنقرة تحدد شروطا لدخول السويد "الناتو"

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قد يتأجل انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد حتى العام المقبل، وذلك بعدما ارتفعت شروط الحكومة التركية للموافقة على عضويتها إلى 4 مطالب، بعضها يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة.ويرصد محلل سياسي تركي وباحثة أميركية لموقع "سكاي نيوز عربية"، حظوظ هذه الشروط الأربعة في التطبيق، ولماذا هذه الشروط في التوقيت الحالي بالتحديد.أول هذه الشروط أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بربط مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف "الناتو"، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات "إف-16" لأنقرة.وقال أردوغان: "كندا لا تتحدث سوى عن السويد عند التطرق إلى الكاميرات التي نريد شراءها لمسيّراتنا، والولايات المتحدة تفعل الشيء ذاته، أنتم تقولون إنكم ستتخذون إجراءات بشأن مسألة بيع طائرات (إف-16) بعد أن يوافق عليها الكونغرس، افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعين عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم بشأن السويد".إضافة 3 شروطبدوره، أعلن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، حليف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، في تحالف الشعب الحاكم، عن 3 شروط أخرى، يجب تلبيتها حتى يصوّت نواب حزبه، وعددهم 50 نائبا، بالموافقة لصالح القرار، والشروط هي:الاعتراف بالدولة الفلسطينية.موافقة إسرائيل على دفع التعويضات لغزة بعد الحرب.موافقة أعضاء "الناتو" على محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في لاهاي.ويُشترط لانضمام عضو جديد إلى "الناتو" قبول كل الأعضاء لهذا الانضمام، ويبقى أمام السويد لتحقيق حلمها موافقة تركيا وهنغاريا.ويرى خبراء تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الشروط الجديدة التي طالب بها أردوغان وحليفه بهتشلي، يصعب تلبيتها على الأقل في المستقبل المنظور، والبعض منها تعجيزية، ولا يمكن للسويد حتى المشاركة فيها، حيث تحاول أنقرة تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الورقة السويدية التي في يديها قبل الذهاب للانتخابات المحلية، آذار المقبل.(سكاي نيوز)