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عربي-دولي
انجاز نوعي.. أول خط قطار فائق السرعة بأميركا يعمل بالطاقة المتجددة
Lebanon 24
09-12-2023
|
03:33
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028، للربط بين لاس فيغاس ولوس أنجلس.
وقال بايدن أثناء جولة له في لاس فيغاس (نيفادا) "نحن نبني أول خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا. والأمر يبدأ هنا".
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وكشف بايدن في منشور على منصة "إكس"، أن هذا القطار الفائق السرعة الذي سيربط لوس أنجلس (كاليفورنيا) بلاس فيغاس، سيقلص وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت.
وقال بايدن، إن من المتوقع أن ينقل مشروع السكك الحديدية بين كاليفورنيا ونيفادا، أكثر من 11 مليون مسافر سنويا - وسيتم تشغيله بنسبة 100 بالمئة بالطاقة المتجددة.
وسيخلق، المشروع الجديد، "35 ألف وظيفة ذات رواتب جيدة"، حسبما كشف الرئيس الأميركي.
وسمي المشروع "برايت لاين ويست"، على اسم الشركة الخاصة التي كلفت بناءه وتشغيل القطارات. وسيحصل على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتية التي أقرت عام 2021، وفقا لفرانس برس.
وستكون لهذا المشروع بصمة بيئية، لأن خط القطار المستقبلي هذا "سيزيل 3 ملايين مركبة من الطريق السريع"، حسبما، قال بايدن. كما أنه سيكون مفيدا لناحية الوظائف "ذات الأجور الجيدة"، وهو وعد يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الرئيس وهو من محبي ركوب القطارات "نتحدث عن هذا المشروع منذ عقود. والآن سننجزه حقا".
وقدم الرئيس تفاصيل عن مشاريع تحديث أخرى ستحصل على تمويل، وهي في المجمل 10 مشاريع بقيمة 8.2 مليارات دولار.
وتابع بايدن "السكك الحديد جعلت أميركا قوة للتجارة والابتكار في العالم، ووحدت البلاد وبنت أقوى اقتصاد في التاريخ. وبمرور الوقت، تأخرنا. كانت بنيتنا التحتية هي الأفضل في العالم".
وشدد على "أننا نخوض منافسة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، مضيفا "الصين لديها منذ بعض الوقت قطارات تسير بسرعة 220 ميلا في الساعة".
وتساءل "كيف يمكن أن نكون أفضل اقتصاد من دون أن نمتلك أفضل بنية تحتية في العالم؟"، قائلا "هذا ما سنفعله".
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