"لا تتحدث علناً".. واشنطن تضع شرطا على المالكي لمنحه تأشيرة دخول وجدل واسع عبر مواقع التواصل

Bugün Washington’da 6 bakanın toplantısında tüm basın mensuplarını şok eden bir detayı vereyim
Filistinli bakana soru soruldu. Tek kelime etmedi/edemedi.
Suudi bakan “ABD’nin verdiği vizede konuşma yasağı var” dedi
“Konuşursa ne olur?” diye sordum. Suudi bakan “yaptırımları… pic.twitter.com/96iFcYjdCN
— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) December 8, 2023
Bugün Washington’da 6 bakanın toplantısında tüm basın mensuplarını şok eden bir detayı vereyim
Filistinli bakana soru soruldu. Tek kelime etmedi/edemedi.
Suudi bakan “ABD’nin verdiği vizede konuşma yasağı var” dedi
“Konuşursa ne olur?” diye sordum. Suudi bakan “yaptırımları… pic.twitter.com/96iFcYjdCN