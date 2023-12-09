"لا تتحدث علناً".. واشنطن تضع شرطا على المالكي لمنحه تأشيرة دخول وجدل واسع عبر مواقع التواصل

Bugün Washington’da 6 bakanın toplantısında tüm basın mensuplarını şok eden bir detayı vereyim



Filistinli bakana soru soruldu. Tek kelime etmedi/edemedi.



Suudi bakan “ABD’nin verdiği vizede konuşma yasağı var” dedi



“Konuşursa ne olur?” diye sordum. Suudi bakan “yaptırımları… pic.twitter.com/96iFcYjdCN