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عربي-دولي

"لا تتحدث علناً".. واشنطن تضع شرطا على المالكي لمنحه تأشيرة دخول وجدل واسع عبر مواقع التواصل

Lebanon 24
09-12-2023 | 04:25
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شكّل منع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من التحدّث علناً كشرط أساسي من قبل وزارة الخارجية الاميركية للحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة الاميركية جدالاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعلاميين ونشطاء غربيين وعرب. حيث أنه قبل دقائق من اجتماع الوزراء السّتة في واشنطن أمس طرح صحافيون أسئلة على المالكي لكنه لم يتمكن من التعليق.

وبحسب مصادر إعلامية، فإنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي كان حاضرا في الغرفة قال: "هناك حظر على كلام المالكي في التأشيرة الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية"، فتساءل احد الصحفيين مباشرة ماذا سيحدث إذا تحدث؟ اجاب بن فرحان: ستكون هناك عقوبات! بالمقابل أنكر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر ما قاله بن فرحان مؤكداً أن سجلات التأشيرات سرية، "لكن قانون الهجرة الأميركية لا يتضمن أي أحكام تحظر على الأفراد التحدث إلى الصحافة، ولم نفرض أي قيود تمنع الأفراد من التحدث إلى الصحافة".




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المصدر: "رصد" لبنان 24
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