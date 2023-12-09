7 قذائف مورتر سقطت على المجمع.. العراق يؤكد: سنلاحق المعتدين على السفارة الأميركية

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جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التأكيد على أن حكومته ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وذلك بعد تعرض السفارة الأميركية في العاصمة بغداد لأكبر هجوم في الآونة الأخيرة.وشدد في بيان، اليوم السبت، على أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداء على مقر السفارة الأميركية في بغداد.جرف النصركما حذر في الوقت نفسه من الرد المباشر بدون موافقة الحكومة، وأهمية عدم تكرار ما حصل من "اعتداء" بجرف النصر، في إشارة إلى الهجوم الأميركي الذي طال مجموعة منضوية ضمن الحشد الشعبي في محافظة بابل الشهر الماضي، ردا على الهجمات التي تشنها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف.جاءت تصريحات السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بحثا فيه علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات، وفق ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. وتناول المسؤولان الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأميركية وأهمية الحد منها، لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.وكانت نحو 7 قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الكبير في بغداد صباح أمس الجمعة، في أكبر هجوم من نوعه يطال المصالح الأميركية، منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من تشرين الأول في قطاع غزة. (العربية)