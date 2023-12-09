Advertisement

عربي-دولي

7 قذائف مورتر سقطت على المجمع.. العراق يؤكد: سنلاحق المعتدين على السفارة الأميركية

Lebanon 24
09-12-2023 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1139273-638377194403042748.png
Doc-P-1139273-638377194403042748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التأكيد على أن حكومته ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وذلك بعد تعرض السفارة الأميركية في العاصمة بغداد لأكبر هجوم في الآونة الأخيرة.
Advertisement

وشدد في بيان، اليوم السبت، على أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداء على مقر السفارة الأميركية في بغداد.

جرف النصر
كما حذر في الوقت نفسه من الرد المباشر بدون موافقة الحكومة، وأهمية عدم تكرار ما حصل من "اعتداء" بجرف النصر، في إشارة إلى الهجوم الأميركي الذي طال مجموعة منضوية ضمن الحشد الشعبي في محافظة بابل الشهر الماضي، ردا على الهجمات التي تشنها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف.

جاءت تصريحات السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بحثا فيه علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات، وفق ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. وتناول المسؤولان الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأميركية وأهمية الحد منها، لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وكانت نحو 7 قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الكبير في بغداد صباح أمس الجمعة، في أكبر هجوم من نوعه يطال المصالح الأميركية، منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من تشرين الأول في قطاع غزة. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:24 | 2023-12-09
05:09 | 2023-12-09
04:54 | 2023-12-09
04:44 | 2023-12-09
04:25 | 2023-12-09
03:45 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24