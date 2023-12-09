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عربي-دولي
حادثة مروّعة.. هكذا تُوفي 3 أشخاص داخل مستشفى
Lebanon 24
09-12-2023
|
05:09
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، السبت، أن 3 مسنين لقوا حتفهم عندما اجتاح حريق مستشفى خلال الليل في بلدة تيفولي القريبة من روما.
وأفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية بالعثور على جثة رابعة في مشرحة مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا، لكن يعتقد أن وفاة الضحية كانت سابقة على اندلاع الحريق قبيل الساعة 11 مساء، الجمعة.
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وساعدت فرقة الإطفاء في إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى بينهم سيدة حامل وعدد من الأطفال.
وقالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد الحريق فيما يجري التحقيق لمعرفة أسبابه. (الشرق)
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