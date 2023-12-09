Advertisement

عربي-دولي

حاول تهريب 40 ساعة باهظة الثمن عبر المطار! (صور)

Lebanon 24
09-12-2023 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1139288-638377216407174570.jpg
Doc-P-1139288-638377216407174570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة عربي تهريب 40 ساعة من نوع "رولكس" باهظة الثمن أخفاها حول ساقيه وفي أماكن أخرى على جسده. (روسيا اليوم)
 
 
Advertisement
ضبط مواطن عربي في مطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة
 
ضبط مواطن عربي في مطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة
 
 
ضبط مواطن عربي في مطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة
 
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني عراقي: تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد سقوط مسيّرات قرب المطار
lebanon 24
09/12/2023 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني في كردستان العراق: الدفاعات أسقطت 4 مسيرات شمال أربيل قبل دخولها منطقة المطار والقاعدة الأميركية
lebanon 24
09/12/2023 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" نقلا عن مصادر مصرية: القاهرة تُواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين للقطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب
lebanon 24
09/12/2023 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: قرار الحرب والسلم في لبنان يجب أن يكون في يدّ الدولة وحدها
lebanon 24
09/12/2023 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

القاهرة

المطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-12-09
07:07 | 2023-12-09
07:00 | 2023-12-09
07:00 | 2023-12-09
06:57 | 2023-12-09
06:26 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24