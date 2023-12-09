اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

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شددت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، على أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، إذ تفيد التقارير بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون كل يوم.كما أضافت خضر، في بيان نشرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن "أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها". (العربية)