التضخم يتراجع في الصين بنسبة 0.5%

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني الماضي.



ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري كانون الاول إلى تشرين الثاني الماضيين بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الهيئة. (سكاي نيوز)

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