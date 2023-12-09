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إقتصاد

التضخم يتراجع في الصين بنسبة 0.5%

Lebanon 24
09-12-2023 | 06:26
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تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري كانون الاول إلى تشرين الثاني الماضيين بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الهيئة. (سكاي نيوز)
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