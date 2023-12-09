5 دول تُطلق 55% من انبعاثات العالم من الغازات الدفيئة.. تعرّفوا إليها

تسببت 5 دول في أكثر من نصف الانبعاثات العالمية من غازات ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، بحسب المفوضية الأوروبية (EDGAR).

الصين كانت الأكثر إصداراً لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ ساهمت بنحو 29% من الانبعاثات العالمية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

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وفي ما يلي قائمة بالدول المسؤولة عن أكثر من نصف إنبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً في العام 2022:

1- الصين: ساهمت بـ29.2% من الإنبعاثات عالمياً.

2- أميركا: ساهمت بـ11.2% من الإنبعاثات عالمياً.

3- الهند: ساهمت بـ7.3% من الإنبعاثات عالمياً.

4- روسيا: ساهمت بـ4.8% من الإنبعاثات عالمياً.

5- البرازيل: ساهمت بـ2.4% من الإنبعاثات عالمياً.

6- دول أخرى: ساهمت بـ45.1% من الإنبعاثات عالمياً.

(بلومبيرغ الشرق)