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عربي-دولي

5 دول تُطلق 55% من انبعاثات العالم من الغازات الدفيئة.. تعرّفوا إليها

Lebanon 24
09-12-2023 | 05:47
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تسببت 5 دول في أكثر من نصف الانبعاثات العالمية من غازات ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، بحسب المفوضية الأوروبية (EDGAR).
الصين كانت الأكثر إصداراً لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ ساهمت بنحو 29% من الانبعاثات العالمية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.
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وفي ما يلي قائمة بالدول المسؤولة عن أكثر من نصف إنبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً في العام 2022:
1- الصين: ساهمت بـ29.2% من الإنبعاثات عالمياً.
2- أميركا: ساهمت بـ11.2% من الإنبعاثات عالمياً.
3- الهند: ساهمت بـ7.3% من الإنبعاثات عالمياً.
4- روسيا: ساهمت بـ4.8% من الإنبعاثات عالمياً.
5- البرازيل: ساهمت بـ2.4% من الإنبعاثات عالمياً.
6- دول أخرى: ساهمت بـ45.1% من الإنبعاثات عالمياً. 
 
(بلومبيرغ الشرق)
 
 
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