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عربي-دولي

قتلهم جميعاً... جريمة عائليّة مروّعة ومفاجأة كبيرة بهويّة القاتل!

Lebanon 24
09-12-2023 | 07:00
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تلقت السلطات المصرية بلاغا، عن مقتل 4 من عائلة واحدة في منطقة دار السلام. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث.

وكشفت التحريات وأقوال الجيران أن مهندسا شابا قتل والده ووالدته المسنين وشقيقه وصديقه ودفن الجثامين أعلى وأسفل العقار، طمعًا في الحصول على كافة ممتلكات العائلة ومحاولته إجبار والده على تحرير شهادة مبايعة ببيع كل ممتلكات العائلة له.
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وأكدت التحريات أن الابن القاتل ويدعى أحمد حاول إقناع والدته بالتدخل والوساطة لدى والده لتنفيذ رغبته لكن طلبه قوبل بالرفض، مضيفة أنه استشاط غضبا واستغل تواجد الأب والأم والشقيق والصديق وقتلهم جميعا. (العربية)
 
 

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