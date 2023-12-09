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عربي-دولي

إبن رئيس جمهوريّة هارب من وجه العدالة... دهس شخصاً وقتله!

Lebanon 24
09-12-2023 | 07:54
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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد بعدما دهس وقتل رجلاً كان يقود دراجة نارية في اسطنبول، فرّ إلى جهة مجهولة بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.
والضحية يونس إمري غوسر أب لطفلين، توفي في المستشفى بعد ستة أيام على الحادث الذي أُلقي خلاله بعنف على الطريق.
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وأصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحق السائق لكن عندما ذهبت الشرطة إلى منزل المشتبه به، لم تجده.
وصدرت بحقّه مذكرة توقيف دولية من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول.
من جهته، ندّد محامي الضحية إياز شيمين بالتقرير الأول لشرطة المرور الذي ألقى باللوم في الحادث على "تهوّر" الضحية.
وأضاف أنّ "تسجيلات الفيديو أظهرت أنّ سائق السيارة كان مسؤولاً بنسبة 100 في المئة عن الحادث"، معرباً عن خشيته من أنّ الأخير "لن يتمّ القبض عليه أبداً". (الراي الكويتية)

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