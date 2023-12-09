إسرائيل تنشر صورا لانفاق "حماس".. اكتشفتها في محيط مدرسة وهذا ما وجدته في داخلها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عثور قواته على فتحتي نفقين في محيط إحدى المدارس بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تم تدميرهما.

Advertisement

وجاء في بيان الجيش: "عثرت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي على فتحة نفق كانت جزءا من طريق "مساء" كبير تحت الأرض في الشجاعية، تم استهدافها".وأضاف البيان: "كما عثرت القوات على فتحة نفق إضافية عثر فيها على مصعد ومجموعة من الأسلحة بينها بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وذخائر داخل الفصول الدراسية، ومصعد".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد مقاتلي حركة "حماس" في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في خان يونس. (روسيا اليوم)