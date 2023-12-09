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عربي-دولي

قتال عنيف... الجيش الإسرائيلي يقع في كمين هذا ما يجري في جباليا

Lebanon 24
09-12-2023 | 10:44
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تجري معارك ضارية في غرب مخيّم جباليا بين مقاتلي كتائب القسام والجيش الإسرائيلي الذي توغلت قواته في المنطقة.

وأعلنت كتائب القسام في بيان أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة من المسافة صفر، منذ ساعات الصباح الأولى".
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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أن جنود من "الكتيبة 931" التابعة للواء "ناحال"، يشتبكون مع مسلحين في جباليا، مشيرا إلى وقوع قوة إسرائيلية في كمين، وأن الجيش ارسل تعزيزات إلى المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاقات نارية كثيفة، وان الجيش ارسل طائرات مسيّرة، واستخدم قذائف الدبابات في مواجهة مسلحي القسام. 

وأفادت "روسيا اليوم"، أن اشتباكات ضارية تجري غرب مخيم جباليا وأن القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الإنارة في المنطقة.

كما افادت أن القوات الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مقابل مركز لإيواء النازحين في مخيم جباليا. (روسيا اليوم)
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