الحوثيون يهددون بضرب السفن المتجهة لإسرائيل.. هل سيطر أنصار الله الملاحة البحرية؟

في ظل المعارك الدامية في قطاع غزة، وارتكاب العدو الإسرائيلي العديد من المجازر، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن اليوم السبت منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

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وتحاصر إسرائيل القطاع وسط قصف عنيف، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، حيث أفادت جماعة أنصار الله في بيان لها على جاء فيه: "‏بعد نجاح القواتِ المسلحة اليمنيةِ في فرض قرارها منع السُفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصارِ بحق إخواننا في غزة، ‏فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرورِ السُفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعاً لقواتناً".

‏وأضاف البيان: "وحرصا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية".

وسبق أن احتجز الحوثيون السفينة "غالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.





