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عربي-دولي

السلطات الإيرانية تصادر جوازات سفر عائلة مهسا أميني.. كانوا باتجاههم نحو فرنسا

Lebanon 24
09-12-2023 | 13:23
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منعت السلطات الإيرانية أفراد عائلة مهسا أميني التي أثار مقتلها على يد السلطات الإيرانية في أيلول 2022 موجة احتجاجات واسعة، من مغادرة البلاد لتسلّم "جائزة ساخاروف" التي منحها البرلمان الأوروبي للشابة، وفق ما أفادت محاميتهم في فرنسا، السبت.
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ونقلت وكالة فرانس برس عن محامية العائلة شيرين أردكاني القول: إن والديّ أميني وشقيقها "مُنعوا من الصعود على متن الطائرة التي كانت من المقرر أن تنقلهم إلى فرنسا لتسلّم جائزة ساخاروف، منتصف ليل أمس على رغم حيازتهم تأشيرة دخول".
وأضافت "تمّت مصادرة جوازات سفرهم".
وكان البرلمان الأوروبي منح أميني في تشرين الأول، جائزة "ساخاروف لحرية الفكر"، وهي أهم جائزة في مجال حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.
وقٌتلت الشابة الإيرانية الكردية أميني عن عمر 22 عامًا في 16 أيلول 2022 بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، وأطلقت وفاتها احتجاجات واسعة رفع المشاركون فيها شعار "امرأة حياة حرية".


المصدر: عرب 48
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