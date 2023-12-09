لابيد والمندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يصفان غوتيريش بالفاسد؟

اعتبر جلعاد أردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يدعم دولة ديمقراطية تحارب الإرهاب هو فاسد أخلاقياً.

وقال أردان إن غوتيريش لا يدين الإرهاب لا يستحق منصبه.

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وفي السياق، تزامنت تصريحات المندوب الإسرائيلي مع تصريحات رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حيث قال "إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، هو معاداة للسامية.

وهاجم كل من المندوب الإسرائيلي ولابيد، أمين عام الأمم المتحدة بسبب مطالبته لوقف الحرب على غزة.

وقال لابيد إن معاداة السامية هي "التفسير المنطقي" الوحيد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وكتب لابيد في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، "فقط عندما تدافع إسرائيل عن نفسها بعدما قُتل أطفالنا على يد إرهابيين وحشيين وأُخذ شعبنا رهينة، قرر مجلس الأمن الدولي فجأة تفعيل المادة 99 لمساعدة حماس".

وأضاف "كيف نعلم أنها معادية للسامية؟ لأنه لا يوجد تفسير منطقي آخر".

واستخدم غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار.





