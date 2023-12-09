Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل ترد على تهديدات أنصار الله بالضرب داخل اليمن

Lebanon 24
09-12-2023 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1139444-638377560050896553.jpg
Doc-P-1139444-638377560050896553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن اليوم السبت منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، ردّ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، بأن إسرائيل ستقوم بالرد عسكرياً على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "أنصار الله".
Advertisement
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن هنغبي قوله، إن "نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمه التحرك عسكرياً ضد الحوثيين إذا لم يتخذا أي إجراءات ضدهم".
وتعرضت الأحد الماضي، سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية  لهجمات في البحر الأحمر، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.



المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:17 | 2023-12-10
04:01 | 2023-12-10
03:57 | 2023-12-10
03:33 | 2023-12-10
03:30 | 2023-12-10
03:00 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24