إسرائيل ترد على تهديدات أنصار الله بالضرب داخل اليمن

بعد إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن اليوم السبت منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، ردّ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، بأن إسرائيل ستقوم بالرد عسكرياً على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "أنصار الله".

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن هنغبي قوله، إن "نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمه التحرك عسكرياً ضد الحوثيين إذا لم يتخذا أي إجراءات ضدهم".

وتعرضت الأحد الماضي، سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية لهجمات في البحر الأحمر، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.







