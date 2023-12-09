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عربي-دولي
تحذير.. إسرائيل تقتل كل من يقترب من المستشفيات في شمال غزة
Lebanon 24
09-12-2023
|
15:18
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قررت إسرائيل أن تقتل كل من يقترب من المستشفيات شمال غزة بعد محاصرتها مجدداً، واستهدافها المرضى والطواقم الطبية، وفقاً لما قاله وزير الصحة في القطاع "يوسف أبوالريش".
وأضاف اليوم السبت أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
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كما تابع قائلاً إن "الوضع في الجنوب أيضا كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".
إلى ذلك ذكر أبو الريش أيضا أن "الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على المستشفيات في شمال قطاع غزة، وسط انتشار للقناصة حولها وكل من يقترب منها أو يحاول الخروج منها يتم استهدافه"، معتبراً أن ما يحدث في شمال قطاع غزة "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان لكل سكان المنطقة الشمالية.
المصدر: العربية الحدث
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