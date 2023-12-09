Advertisement

عربي-دولي

تحذير.. إسرائيل تقتل كل من يقترب من المستشفيات في شمال غزة

Lebanon 24
09-12-2023 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1139447-638377572775970900.jpeg
Doc-P-1139447-638377572775970900.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت إسرائيل أن تقتل كل من يقترب من المستشفيات شمال غزة بعد محاصرتها مجدداً، واستهدافها المرضى والطواقم الطبية، وفقاً لما قاله وزير الصحة في القطاع "يوسف أبوالريش".

وأضاف اليوم السبت أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
Advertisement

كما تابع قائلاً إن "الوضع في الجنوب أيضا كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".

إلى ذلك ذكر أبو الريش أيضا أن "الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على المستشفيات في شمال قطاع غزة، وسط انتشار للقناصة حولها وكل من يقترب منها أو يحاول الخروج منها يتم استهدافه"، معتبراً أن ما يحدث في شمال قطاع غزة "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان لكل سكان المنطقة الشمالية.


المصدر: العربية الحدث
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:17 | 2023-12-10
04:01 | 2023-12-10
03:57 | 2023-12-10
03:33 | 2023-12-10
03:30 | 2023-12-10
03:00 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24