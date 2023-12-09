قادم الأيام سيحدد.. تهديدات عراقية وبداية لقواعد اشتباكات ضد أميركا في العراق وسوريا

علّق قال المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" في العراق أبو علي العسكري اليوم السبت، على استهداف الفصائل العراقية أمس القواعد الأميركية في العراق وسوريا بـ11 عملية.

وقال أبو علي العسكري "إن عمليات استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا أمس الجمعة "هي بداية لقاعدة اشتباك جديدة".

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وأضاف في بيان نشره على قناته في"تلغرام": "عملياتنا الجهاديـة ضد الاحتلال الأميركي ستستمر حتى إخراج آخر جندي له مـن أرض العراق، وإذا أرادت الحكومة العراقية التفاوض معه لإخراج قواته مـن البلاد، فلا نمانعها ذلك، وإن كنا نجزم في أنها كذبة أخرى من أكاذيب الأمريكان ولن تنطلي علينا".

وأضاف: "لا تزال سفارة الشر الأميركية قاعدة متقدمة لإدارة العمليات العسكرية والأمنية، ووكراً للتجسس، مشيراً إلى أن "مجموعة عمليات الأمس ما هي إلا بداية لقاعدة اشتباك جديدة، وقادم الأيام سيحدد مستوى الرد".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أوعز إلى كافة القيادات الأمنية والجهات المسؤولة بملاحقة مرتكبي الاعتداء بإطلاق القذائف باتجاه السفارة الأميركية في بغداد، وتقديمهم للعدالة.





